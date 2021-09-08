В Тверской области землевладельца оштрафовали на 50 000 рублей

Поля заросли кустами и деревьями Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Специалистами Управления Россельхознадзора в ходе проверки выявлено, что в Жарковском сельском поселении в районе деревень Рудня и Горбачёво землевладелец допустил зарастание сорной травой, кустами и деревьями пяти земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 216 гектаров.

Участки владелец в должном состоянии не поддерживал, сельскохозяйственную деятельность не вел.

На момент рассмотрения материалов дел в территориальное Управление поступило ходатайство от правообладателя, в котором он просил о снижении штрафа в связи с тем, что в данный момент находится в тяжелом финансовом положении из-за отсутствия работы по причине продолжительной болезни и нахождения на иждивении двух несовершеннолетних детей.

Ведомством принято решение о назначении наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального, предусмотренного санкцией статьи. Нарушитель получил по 10 000 рублей штрафа за каждый необрабатываемый земельный участок.

Постановления вступили в законную силу, штрафы оплачены в полном объеме.