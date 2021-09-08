Житель Тверской области украл из частного дома батареи и бытовую технику

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 59-летняя жительница Ржева и рассказала, что неизвестный проник в дом к её дочери и похитил пылесос, индукционную плиту, электро-лобзик, а также четыре чугунных батареи. Ущерб составил 27 000 рублей.

Полицейские провели подворовый обход, экспертами на месте изъяты следы и улики.

Подозреваемым оказался нигде не работающий, ранее судимый 32-летний житель Ржева.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество сдал в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.