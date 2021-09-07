Житель Тверской области задолжал по алиментам 170 000 рублей

Житель Тверской области привлечен к уголовной ответственности Фото: архив "КП"

45-летний житель Калининского района Тверской области привлечён к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Мужчина задолжал 1/4 части от всех видов заработка или иного дохода ежемесячно на содержание сына. Исполнять обязательства мужчина не спешил, официального места работы не имел и никакой материальной помощи ребенку не оказывал и задолжал 170 тыс. рублей.

Ранее должник привлекался к административной ответственности. Судом он привлечен к уголовной ответственности. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев.