В Твери ограничат движение по Вагжановскому переулку

В Твери ограничат движение транспорта Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Твери на время ремонта дороги будет прекращено движение и парковка транспорта в Вагжановском переулке.

Ограничения будут действовать с полуночи 8 сентября до 23:00 вечера 11 сентября.

Работы на участке будет проводить АО "АБЗ-Дорстрой". Подрядчику рекомендовано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на Вагжановский переулок, установку и содержание дорожных знаков.

Будьте внимательны на участке и ищите пути объезда.