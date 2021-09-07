Семейные путешествия и туры презентовали в Тверской области Фото: ПТО

С 7 по 9 сентября Тверская область представляет свои возможности в сфере туризма на 27-й международной выставке «Отдых Leisure».

На форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026» 6 сентября губернатор Игорь Руденя назвал туризм одной из ключевых отраслей экономики региона.

- Приоритетным направлением развития Тверской области на ближайшие пять лет остаётся туризм. Задача – вывести на национальный уровень серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья, – отметил Игорь Руденя.

Главная тема стенда Тверской области – семейные путешествия и туры по обновленному маршруту «Пушкин». Он ориентирован на детей и взрослых.