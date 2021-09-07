Две школьницы из Тверской области спросили Сергея Шойгу об искажении истории и фразе Суворова

Сергей Шойгу пообщался со школьниками на открытом уроке. Фото: VK/Российское общество «Знание»/скриншот

Школьница-юнармеец из Твери Виктория Апостолова и старшеклассница-волонтёр из Конакова Полина Алутина стали одними из участников открытого урока с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Подобные уроки с известными людьми прошли в России в рамках федерального просветительского марафона «Новое знание».

Подростки имели возможность задать Сергею Шойгу различные вопросы. Наши девочки не стушевались и тоже спросили.

Виктория Апостолова поинтересовалась, как Министр обороны России относится к фразе великого полководца Александра Суворова о том, что солдат даже в мирное время на войне.

Выяснилось, что Шойгу тоже так считает.

- Сегодняшние вооружённые силы, это силы которые постоянно готовы к защите Отечества. Вы же каждый день ходите в школу, и каждый день вы готовы идти в школу. Что касается армии, тут всё гораздо сложнее. Вы живёте в стране, которая является одной из двух крупнейших ядерных держав в мире, это оружие всегда находится в боевой готовности. Офицеры каждый день и каждый час не отрываясь ни на минуту, ни на секунду несут дежурство у этого оружия, - ответил он.

Полина Алутина решила узнать у Шойгу, в чём главная опасность фальсификации истории и зачем её искажают?

На это министр ответил, что сегодня история - это политика:

- У каждой страны есть свои интересы, своя история. Искажение исторических фактов происходит, когда преследуется какая-то цель.

Шойгу отметил, что фальсификация истории в отношении России - это явные попытки принизить роль нашей страны, народа, армии в самой кровопролитной войне - Великой Отечественной...

Министр обороны убедил ребят, что к истории надо относится бережно и подытожил:

- Не всё золото, что блестит, и не всё правда, что пишут, особенно те, кто не очень любит нашу страну.