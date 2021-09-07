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Общество7 сентября 2021 18:42

В Тверской области отремонтируют на шесть дорог больше, чем планировалось

Ряд из них ведёт в соцобъектам
Алексей АНДРЕЕВ
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В Тверской области в перечень ремонтных работ на 2021 год дополнительно вошли шесть дорог.

В Тверской области в перечень ремонтных работ на 2021 год дополнительно вошли шесть дорог.

Фото: ПТО

Решение о включении дополнительных объектов в перечень ремонтных дорожных работ на 2021 год принято на заседании регионального правительства. Его 7 сентября провёл губернатор Игорь Руденя.

Итак, дополнительно в этом году отремонтируют следующие участки дорог в Калязине: на улице Студенческая, где находится районный дом культуры, на улице Кубеева до детского сада, на улице Тверская.

В Калязинском районе в план работ включён участок дороги от деревни Малахово до деревни Селищи, в Красном Холме - по улице Базарной, где находится местный дом культуры.

Также заключен двухлетний контракт на ремонт улицы Лесная в посёлке Калашниково Лихославльского муниципального округа. В порядок будет приведена дорога до местной школы. Работы там уже начались.