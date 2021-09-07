В саду Тверского императорского дворца пройдет костюмированный праздник «Екатерининская миля: ожившие полотна»

На празднике гостям расскажут и покажут историю посещений Екатериной Великой Твери Фото: Александр ЖМУЛИН

11 сентября областная картинная галерея приглашает жителей и гостей Верхневолжья в сад Тверского императорского дворца на костюмированный праздник «Екатерининская миля: ожившие полотна».

На празднике гостям расскажут и покажут историю посещений Екатериной Великой Твери.

Роль Екатерины Великой исполнит известная актриса театра и кино Ольга Будина. Героев с портретов известных художников из постоянной экспозиции Тверской областной картинной галереи сыграют актеры театров юного зрителя, драмы и кукол. Режиссером музейно-городского события выступит известный тверской актер Тарас Кузьмин. 25 исторических костюмов создавались в Авторском ателье Марии Рыбаковой.

Музыкальным сопровождением праздника станут произведения екатерининского времени. Ощутить вкус эпохи помогут гастрономические изыски, кофе по авторскому рецепту.

Историческую копию дорожной кареты рубежа XVIII – XIX вв., изготовленную специально для музейно-городской программы «Екатерининская миля», продемонстрирует гостям Каретная мастерская Елены и Александра Дятловых из Москвы.

В конце вечера гости увидят праздничную иллюминацию «Вензель».

Вход бесплатный при условии предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.