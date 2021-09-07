Госавтоинспекторы проверили соблюдение правил перевозки детей в Твери

Госавтоинспекторы проверили, как водители перевозят детей Фото: УГИБДД России по Тверской области

7 сентября госавтоинспекторы на территории Твери провели рейд «Детское кресло». За время проведения мероприятия было остановлено более 50 машин, в которых перевозились дети.

Трое водителей нарушили правила перевозки детей, в том числе водитель такси, который перевозил двух несовершеннолетних без кресел и не пристегнутыми ремнями безопасности.

Все водители были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 3000 рублей.

Госавтоинспекция призывает всех водителей не пренебрегать безопасностью детей и перевозить маленьких пассажиров в детских удерживающий устройствах.