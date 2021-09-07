Полузащитник Амир Батырев из Канады будет выступать за ФК "Тверь"

Амир Батырев будет выступать под номером 28 Фото: fctver.com

Полузащитник Амир Батырев из канадского Торонто будет выступать за ФК "Тверь".

Профессиональную карьеру Амир начал в молодежной команде "Ванкувер Уайткэпс", где тренировался вместе с нынешней звездой мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дейвисом.

В Ванкувере атакующий полузащитник Батырев считался одним из лучших ассистентов, обладающим высокой скоростью, дриблингом и видением поля. У новичка "Твери" двойное российско-канадское гражданство.

Дебют парня из Торонто в российском футболе может состояться уже в эту пятницу, 10 сентября в игре с ФК "Звезда" из Санкт-Петербурга.

- Я приехал в Россию всего несколько месяцев назад, чтобы сделать здесь футбольную карьеру. В Твери отличная команда, мне очень нравится стиль игры, который проповедует тренерский штаб. Отличная атмосфера в коллективе. Город мне тоже сразу понравился, – рассказал Амир Батырев пресс-службе тверского клуба.

При подписании контракта он выбрал номер 28.