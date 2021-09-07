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Происшествия7 сентября 2021 16:16

Дачного вора задержала полиция в Тверской области

Мужчина обокрал дом в Фировском районе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В дачный дом злоумышленник проник через подвал Фото: УМВД России по Тверской области

В дачный дом злоумышленник проник через подвал Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратилась 54-летняя жительница Фировского района и сообщила, что неизвестный обокрал ее дачный дом. В помещение злоумышленник проник через подвал и похитил газовую плиту, автомобильные диски, лом черного металла. Ущерб хозяйка дома оценила в 48 тысяч рублей.

На месте полицейские опросили соседей и провели розыскные мероприятия. Подозреваемого удалось установить. Им оказался 20-летний безработный местный житель. Похищенное имущество злоумышленник реализовал, а деньги потратил.

По статье "Кража" ему грозит до шести лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.