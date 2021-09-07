В Тверской области за выходные выявили 57 пьяных водителей

Госавтоинспекторы подвели итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области в ходе профилактического рейда "Контроль трезвости" с 3 по 5 сентября госавтоинспекторы остановили 57 пьяных водителей. Из них 12 передвигались в состоянии алкогольного опьянения на автомобилях в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.