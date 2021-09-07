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Спорт7 сентября 2021 15:42

Борец из Тверской области Артур Саргсян завоевал золото на международном турнире

Соревнования прошли 5 сентября
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала Фото: Ассоциация спортивных единоборств Тверской области

Спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала Фото: Ассоциация спортивных единоборств Тверской области

5 сентября в сербском Младеноваце завершился международный турнир по греко-римской борьбе "Мемориал Любомира Ивановича".

По итогам соревнований россияне завоевали пять золотых, восемь серебряных и две бронзовые медали. в числе победителей - уроженец Тверской области, Мастер спорта международного класса Артур Саргсян. Спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 97 килограмм.

В финальной схватке Артур Саргсян победил своего товарища по сборной России Александра Головина.