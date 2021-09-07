Региональный этап национальной премии «Бизнес-Успех» впервые пройдёт в Тверской области

Успех в финале даст возможность пройти программы MBA. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Национальная премия «Бизнес-Успех» представляет собой не только конкурс для предпринимателей, но и систему поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Она организует дискуссионные площадки, форумы, программы развития бизнеса в регионах.

10 сентября в Твери впервые состоится региональный этап национальной премии «Бизнес-Успех». Победители регионального этапа получат приглашение на финал премии в Москве. Успех в финале даст возможность пройти программы MBA (MBA - квалификационная степень, которую получают выпускники специальных бизнес-школ), поучаствовать в акселераторе «Бизнес-Успех», международных стажировках, сессиях с бизнес-тренерами.

Участие - бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте премии. Региональный этап национальной премии «Бизнес-Успех» пройдёт в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес»: г. Тверь, проспект Победы, 14. Начало 10 сентября в 14.00.