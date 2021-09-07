Мошенник обманул продавца детской одежды на 105 000 рублей в Твери

Женщина лишилась крупной суммы денег Фото: Анастасия ОСИПОВА

40-летняя жительница Твери рассказала полицейским, что разместила в сети Интернет объявление о продаже детской одежды. Вскоре в одном из мессенджеров ей написал незнакомец, который выразил готовность приобрести детские вещи.

Покупатель предложил оформить покупку через сервис «безопасная сделка» и прислал ссылку. Женщина заполнила форму оплаты, ввела данные банковской карты и с ее счета списали 105 500 рублей.

Подозреваемого ищет полиция. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.