Нарушения при организации питания детей выявили в детском саду Тверской области

В детском саду выявили нарушения на пищеблоке Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Зубцовского района в детском саду "Солнышко" установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. На пищеблоке дошкольного учреждения отсутствововали моечные раковины для обработки сырых продуктов и мытья рук персонала, разделочный инвентарь хранился ненадлежащим образом, меню не утверждено заведующей детского сада, в нем не указаны сведения о весе и калорийности блюд.

Заведующей детского сада внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Также в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении, которое в настоящее время не рассмотрено.