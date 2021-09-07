Жители пожаловались в прокуратуру на плохую дорогу в Максатихинском районе Тверской области

После проверки нарушения устранили Фото: архив "КП"

В прокуратуру Максатихинского района обратились жители Рыбинского сельского поселения с жалобой на неисполнение законодательства о безопасности дорожного движения ООО «Максатихаавтодор».

В ходе проверки надзорным ведомством выявлены многочисленные нарушения состояния отдельных участков автомобильной дороги Сельцы-Труфанково.

По выявленным фактам прокуратурой в адрес организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После проверки нарушения устранены.