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Общество7 сентября 2021 12:06

Жители пожаловались в прокуратуру на плохую дорогу в Максатихинском районе Тверской области

Нарушения устранили после проверки
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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После проверки нарушения устранили Фото: архив "КП"

После проверки нарушения устранили Фото: архив "КП"

В прокуратуру Максатихинского района обратились жители Рыбинского сельского поселения с жалобой на неисполнение законодательства о безопасности дорожного движения ООО «Максатихаавтодор».

В ходе проверки надзорным ведомством выявлены многочисленные нарушения состояния отдельных участков автомобильной дороги Сельцы-Труфанково.

По выявленным фактам прокуратурой в адрес организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После проверки нарушения устранены.