В Твери сотрудники Росгвардии задержали магазинного вора

Подозреваемого задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сигнал тревоги поступил в Управление Росгвардии по Тверской области из магазина на Октябрьском проспекте в Твери.

Подозреваемого в краже заметил менеджер по безопасности. По камерам в торговом зале он заметил, как мужчина кладет в рюкзак блендер, стайлер и другие товары и покидает магазин.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали подозреваемого. 30-летний мужчина сознался в содеянном. По статье "Кража" на него завели уголовное дело.