1,4 млн пассажиров перевезли новые автобусы в районах Тверской области за два месяца

В планах охватить новой транспортной моделью все муниципалитеты Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С момента запуска новой транспортной модели в районах Тверской области, в автобусах «Транспорта Верхневолжья» пассажиры там прокатились 1,4 млн раз, сообщает региональное правительство.

Напомним, транспортная реформа пришла в Ржевской, Зубцовской, Старицкой и Кимрской районы 3 июля. 6 сентября на форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026» губернатор Игорь Руденя отметил, что в регионе будет сформирована разветвлённая система городского общественного транспорта. В планах охватить новой транспортной моделью все муниципалитеты, в Тверской области будут работать 1430 автобусов «Транспорта Верхневолжья».

В настоящий момент в Ржеве самыми популярными маршрутами стали №1, №10 и №7. В Кимрах - №6, №10 и №14.В Старице - №100, №103 и №113.Маршруты №1, №101 и №106 чаще всего выбирали жители Зубцова.