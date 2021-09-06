В Твери временно изменится схема движения девяти автобусов

В Твери девять автобусов временно изменят маршруты Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери на улице Маршала Конева, в связи с проведением ремонтных работ в районе дома №6, временно ограничиваются движение и парковка всех видов транспорта.

С 13:00 7 сентября до 18:00 вечера 21 сентября закрывают участок от улицы Воровского до улицы 1-я Кузнецкая.

На время ограничений меняются маршруты автобусов №№ 6, 7, 12, 24, 42, 45, 113, 141, 143. Общественный транспорт поедет по временной схеме: проспект Ленина – улица 1-я Республиканская (в обратном направлении – улица Евгения Пичугина) – улица Маршала Конева – далее по маршруту.

Заранее планируйте маршруты и ищите пути объезда.