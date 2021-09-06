В Твери открылась выставка к 100-летию знаменитого фантаста Станислава Лема

Экспозиция будет работать до 15 сентября. Фото: библиотека имени Герцена.
Выдающийся польский писатель-фантаст, философ и футуролог Станислав Лем родился 12 сентября 1921 года. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения.
Писатель внёс большой вклад в развитие жанра планетарной фантастики, предвосхитил создание искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Его книги переведены на 41 язык.
Ко Дню рождения Лема в Михайловском зале Центральной городской библиотеки имени Герцена открылась книжная выставка «Мир – сумасшествие одного Супермозга». Экспозиция будет работать до 15 сентября.