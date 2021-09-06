Жителя Твери будут судить за дачу крупной взятки директору похоронной конторы

Уголовное дело о коррупции в похоронном бизнесе направляется в суд. Фото: Борис КОКУРИН

Жителю Твери предстоит суд по уголовной статье "Дача взятки в крупном размере" (ч. 4 статьи 291 УК РФ). Обвинительное заключение утвердил прокурор Тверской области Сергей Лежников.

По информации областной прокуратуры, обвиняемый перевёл на банковский счёт директора Тверского городского муниципального бюджетного учреждения по вопросам похоронного дела "Радуница" 200 тысяч рублей. Это был лишь его первый "взнос". Мзду в 200 тысяч рублей мужчина планировал перечислять ежемесячно. Взамен хотел, чтобы руководитель похоронной конторы позволил ему и далее незаконно пользоваться неким кладбищенским помещением (на бесплатной основе), а также не препятствовал его нелегальной торговле цветами у кладбища в Дмитрово-Черкассах.

Как уже ранее писала "КП"-Тверь", директор "Радуницы" действовал в рамках оперативного мероприятия, которое проводили сотрудники регионального Управления ФСБ.

"Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.