В Тверской области выявили сливочное масло с консервантом

В Тверской области выявили некачественное сливочное масло Фото: Андрей МИНАЕВ

В Тверской области не прошли проверку образцы сливочного масла, произведенного в Московской области и Ставропольском крае. В пробах специалисты Тверской межобластной ветлаборатории нашли недопустимый консервант.

Образцы молочной продукции были взяты в детском саду Твери, сетевом магазине в Удомле и Осташкове.

В масле обнаружилась сорбиновая кислота. Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.