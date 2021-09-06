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Общество6 сентября 2021 17:06

В Тверской области выявили сливочное масло с консервантом

Пробы отобраны в детском саду и сетевом магазине
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области выявили некачественное сливочное масло

В Тверской области выявили некачественное сливочное масло

Фото: Андрей МИНАЕВ

В Тверской области не прошли проверку образцы сливочного масла, произведенного в Московской области и Ставропольском крае. В пробах специалисты Тверской межобластной ветлаборатории нашли недопустимый консервант.

Образцы молочной продукции были взяты в детском саду Твери, сетевом магазине в Удомле и Осташкове.

В масле обнаружилась сорбиновая кислота. Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.