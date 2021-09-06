В городах Тверской области часть жителей останется без света 7 сентября

Жителей Тверской области предупредили о временном отключении электричества Фото: архив "КП"

7 сентября в Тверской области специалисты МУП "Тверьгорэлектро" будут проводить плановые работы на электросетях. Часть потребителей в шести муниципалитетах на несколько часов останется без электричества.

Отключения планируются в Пролетарском районе Твери с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Кирьянова, д.1а-35, д.2-30, пер. Лоцманенко, д. 2-20, д. 1-19, пер. Паровозный 1, д.1-25/12, д. 2-38, пер. Паровозный 2, д. 1-35/1, д. 2-34, ул. Складская, д.3, ул. Артема, д.3-21, д.4-16, ул. Ухтомского, д.1-13, д.2-12/25, ул. Коробкова, д.15-21, д.24-54а, Торговая пл., д.2, д.4, ул. Головлева, д.1/5-7/2, д.2-16, ул. Пролетарская 4, д.1-7, д.2/35-8а, ул. Пролетарская 5, д.1-9, д.2/27-10, ул. Пролетарская 6, д.1-7, д.2/19-10,

ул. Пролетарская 7, д.1-9, д.2/11-6.

С 13:30 до 17:00 по адресам: ул. Бобкова, д.21, п-т Ленина, д.6(поликлиника), ул. Пичугина, д. 46, д.48.

В Заволжье с 9:30 до 17:00 по ул. Фрунзе, д.20.

В Удомле с 13:30 до 17:00 по адресам: ЗАО “Тверьнефтепродукт”, ИП Архипов Ю.Г., Капранчиков Р.С., Капранчикова К.Н, Плотников В.П., Борьялев А.Н., ул. Ленина. д.78.

В Старице отключения запланированы с 9:30 до 15:00 по адресам: ул. Ленина, д.1, д.10, д.14, д.14А, д.16, д.18, д.24, д.28, д.30, д.32,д.34, д.36, д.38, д.40, д.42, д.48, д.50, д.54, д.60, д.29(маг.Магнит,Чебуречная), д.35(Почта),ул. Мира, д.1, д.1А, д.1Б, д.4-10, ул. К.Маркса, д.1-33, ПЧ №53, пер. Аптекарский, д.2, д.6.

В Торжке с 10:00 до 13:00 по адресам: ул. Энгельса, д. 7-25, д.20-46, ул. Калинина, д. 1-15, д.2а, 2-16, ул. Энтузиастов, д. 1-25, д.2-26, ул. Возрождения, д. 1-13, д.2-14, ул. Новоторжская, д. 1-5, д.9-17, д.10, д.12, д.16, д.20, д.20а, ул. Огородная, д. 21б, д.21а, д.21-37, д.26-30, ул. Октябрьская, д. 31.

В Лихославле с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Первомайская, д.16, ул. Первомайская, д.18, ул. Комсомольская, д.51.

В Вышнем Волочке с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Карла Маркса, д.65-115, д.110-138, ул. Урицкого, д.134-160, д.117-157, ул. Кобликова, д.14-24, д.13-23, ул. Паркомунны, д.45-65, ул. Большая Садовая, д.128, д.124, д.122, д.118, д.116.