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Общество6 сентября 2021 16:17

Сотрудники Росгвардии пресекли 28 фактов хищений за неделю в Тверской области

По сигналу "тревога" правоохранители выезжали 443 раза
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Сотрудники Росгвардии за неделю пресекли двадцать восемь фактов хищений Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудники Росгвардии за неделю пресекли двадцать восемь фактов хищений Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Тверской области сотрудники Росгвардии за неделю пресекли двадцать восемь фактов хищений.

В период круглосуточной службы с 30 августа по 5 сентября сотрудники вневедомственной охраны 443 раза выезжали на охраняемые объекты по сигналу "тревога".

По сообщениям из дежурных частей совершено 25 выездов.

Группами задержания на маршрутах патрулирования пресечено 89 административных правонарушений, 28 из них - в отношении охраняемого имущества юридических лиц.