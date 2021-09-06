Жителю Тверской области грозит восемь лет колонии за драку со знакомым

Уголовное дело направлено в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокурором Пеновского района в суд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Молодой человек пришел в гости к знакомым, во время распития алкогольных напитков между хозяйкой квартиры и ее сожителем завязалась перепалка, обвиняемый начал избивать мужчину и причинил ему серьезные травмы. На шум пришла соседка.

Экспертиза заключила, что причиненные повреждения принесли тяжкий вред здоровью.

Виновному грозит лишения свободы на срок до восьми лет.