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Общество6 сентября 2021 16:10

Жителю Тверской области грозит восемь лет колонии за драку со знакомым

Мужчина нанес потерпевшему серьезные травмы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокурором Пеновского района в суд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Молодой человек пришел в гости к знакомым, во время распития алкогольных напитков между хозяйкой квартиры и ее сожителем завязалась перепалка, обвиняемый начал избивать мужчину и причинил ему серьезные травмы. На шум пришла соседка.

Экспертиза заключила, что причиненные повреждения принесли тяжкий вред здоровью.

Виновному грозит лишения свободы на срок до восьми лет.