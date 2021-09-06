В Тверской области стартовал осенний этап всероссийской социальной кампании «Твой ход! Пешеход»

В Тверской области пешеходам напомнят о ПДД Фото: администрация Твери

В Тверской области с 6 сентября стартовал осенний период всероссийской социальной кампании «Твой ход! Пешеход».

За время акции детям младшего и среднего школьного возраста, а также студентам и ученикам автошкол расскажут о правилах дорожного движения для пешеходов и напомнят, как вести себя на дороге.

Детям покажут спектакли с фантазийными персонажами мальчиком - Ураганчиком и Феей Би-бип, для школьников проведут уроки безопасности, студентов и учеников автошкол ожидают лекции и показ информационного фильма.

Участники смогут записать ролики о юезопасности пешеходов и выложить их в соцсети.

Мероприятия кампании в онлайн и офлайн форматах пройдут в 15 российских регионах: Московской, Тверской, Ярославской, Астраханской, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Магаданской, Омской, Пензенской, Кировской областях, городе Севастополе, республиках Бурятия, Тыва, Северная Осетия-Алания, Ямало-Ненецком автономном округе.