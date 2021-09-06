17-летний парень ушел из общежития в Твери и пропал

Подростка ищут с 4 сентября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Дениса Фёдорова.

4 сентября 17-летний подросток ушел из общежития Тверского колледжа им. Героя Советского Союза П.А.Кайкова и не вернулся.

По месту последнего нахождения несовершеннолетнего выезжал следователь. В ходе осмотра каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено.

Всех, кому известно о местонахождении подростка, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.