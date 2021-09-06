Мошенники пытались обмануть жителя Твери на полмиллиона рублей

Мошенники пытались обмануть мужчину на 500 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 27-летний местный житель и рассказал, что ему на телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка.

Звонивший сообщил, что на имя мужчины поступила заявка на кредит и, чтобы сохранить деньги, он должен оформить ответный займ на 500 000 рублей.

В банке потерпевшему рассказали, что в отношении него действуют мошенники, и отговорили брать кредит.

Заявитель перестал отвечать на звонки и обратился в полицию. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.