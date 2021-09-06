Игорь Руденя вновь подтвердил планы по возобновлению трамвайного движения в Твери

Губернатор хочет вернуть трамваи в Тверь.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
6 сентября председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и губернатор Игорь Руденя в Твери побывали на заводе компании «ПК Транспортные системы».
Гости ознакомились с работой сборочно-сварочного, малярного цехов, цеха по производства алюминиевых корпусов.
В ходе посещения предприятия глава региона подтвердил планы по возобновлению и развитию трамвайного движения в Твери. Игорь Руденя заодно обратился к Вячеславу Володину за содействием в части развития инфраструктуры.
Председатель Госдумы ответил позитивно и при этом подчеркнул, что сегодня достижения российских инженеров в этом сегменте позволяют России опережать другие страны.
СПРАВКА КП
ООО «ПК Транспортные системы» серийно выпускает восемь моделей низкопольных трамваев на поворотной тележке и две модели колёсного транспорта на электротяге.
В основе конструкции трамваев производства ООО «ПК Транспортные системы» – уникальная запатентованная эластичная поворотная тележка.
У компании есть две два завода - в Санкт-Петербурге и Твери, где происходит сборка и испытание трамвайных тележек.
председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и губернатор Игорь Руденя в Твери побывали на заводе компании «ПК Транспортные системы».
Фото: ПТО