Игорь Руденя вновь подтвердил планы по возобновлению трамвайного движения в Твери

Губернатор хочет вернуть трамваи в Тверь. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

6 сентября председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и губернатор Игорь Руденя в Твери побывали на заводе компании «ПК Транспортные системы».

Гости ознакомились с работой сборочно-сварочного, малярного цехов, цеха по производства алюминиевых корпусов.

В ходе посещения предприятия глава региона подтвердил планы по возобновлению и развитию трамвайного движения в Твери. Игорь Руденя заодно обратился к Вячеславу Володину за содействием в части развития инфраструктуры.

Председатель Госдумы ответил позитивно и при этом подчеркнул, что сегодня достижения российских инженеров в этом сегменте позволяют России опережать другие страны.

СПРАВКА КП

ООО «ПК Транспортные системы» серийно выпускает восемь моделей низкопольных трамваев на поворотной тележке и две модели колёсного транспорта на электротяге.

В основе конструкции трамваев производства ООО «ПК Транспортные системы» – уникальная запатентованная эластичная поворотная тележка.

У компании есть две два завода - в Санкт-Петербурге и Твери, где происходит сборка и испытание трамвайных тележек.