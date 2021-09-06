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Здоровье6 сентября 2021 12:16

Пациента с тяжелой формой коронавируса доставили на вертолете в ОКБ Твери

Экстренный вызов был совершен в Нелидово
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина будет проходить лечение в ОКБ Фото: vk.com/tvokb

Мужчина будет проходить лечение в ОКБ Фото: vk.com/tvokb

4 сентября авиамедицинская бригада отделения санитарной авиации Областной клинической больницы вылетала в Нелидово.

- Из инфекционного госпиталя Нелидовской ЦРБ эвакуирован мужчина 44 лет с тяжёлым течением коронавирусной инфекции, - сообщается в группе "ОКБ Тверь" в соцсети.

Пациент будет проходить лечение в реанимационном отделении.

Всего в Тверской области, по данным оперштаба, подтверждено 61 789 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 186 новых случаев. 1 554 человека скончались, 55 050 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 431 человек.

Прививку сделали 373 209 человек, за последние сутки – 348 человек.