Пациента с тяжелой формой коронавируса доставили на вертолете в ОКБ Твери

Мужчина будет проходить лечение в ОКБ Фото: vk.com/tvokb

4 сентября авиамедицинская бригада отделения санитарной авиации Областной клинической больницы вылетала в Нелидово.

- Из инфекционного госпиталя Нелидовской ЦРБ эвакуирован мужчина 44 лет с тяжёлым течением коронавирусной инфекции, - сообщается в группе "ОКБ Тверь" в соцсети.

Пациент будет проходить лечение в реанимационном отделении.

Всего в Тверской области, по данным оперштаба, подтверждено 61 789 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 186 новых случаев. 1 554 человека скончались, 55 050 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 431 человек.

Прививку сделали 373 209 человек, за последние сутки – 348 человек.