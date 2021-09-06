День охотника отметят в Тверской области

В Тверской области отметят День охотника Фото: Александр ЧЕРНЫХ

18 сентября на территории бывшего областного стрельбища общества охотников на улице Стрелковой в Твери состоится празднование Дня охотника-2021. Меропритияе организует Минприроды Тверской области.

Для участников запланированы соревнования по стрельбе, демонстрация охотничьих собак, выставка специализированной техники, дегустация блюд охотничьей кухни. Для посетителей с детьми будут работать тематические площадки.

По всем вопросам можно обращаться в Министерство по тел.: (4822)73-31-70.

Вход свободный.