День охотника отметят в Тверской области

В Тверской области отметят День охотника
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
18 сентября на территории бывшего областного стрельбища общества охотников на улице Стрелковой в Твери состоится празднование Дня охотника-2021. Меропритияе организует Минприроды Тверской области.
Для участников запланированы соревнования по стрельбе, демонстрация охотничьих собак, выставка специализированной техники, дегустация блюд охотничьей кухни. Для посетителей с детьми будут работать тематические площадки.
По всем вопросам можно обращаться в Министерство по тел.: (4822)73-31-70.
Вход свободный.