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Происшествия6 сентября 2021 11:59

15-летняя девушка ушла из центра несовершеннолетних в Тверской области

Организованы поиски пропавшей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Елизавета Царевская пропала 2 сентября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Елизавета Царевская пропала 2 сентября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу КонаковоСУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту безвестного исчезновения 15-летней Елизаветы Царевской.

2 сентября девушка самовольно покинула социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Конаковском районе и до настоящего времени не вернулась.

По месту последнего нахождения несовершеннолетней выезжали следователи и полиция. Опрошены ее родственники и знакомые.

Девушка пропадала и раньше. В июле 2021 года она вместе с подругой уехала в Тверь, где спустя несколько дней, была найдена.

Всех, кто обладет информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.