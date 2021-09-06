Наркосбытчиков-нелегалов задержали за "закладки" в Ржеве Тверской области

Наркокурьеров задержали в Ржеве Фото: УМВД России по Тверской области

Двое граждан ближнего зарубежья были остановлены на автомобиле "ВАЗ" на Советской площади Ржева Тверской области. При проверке документов полицейские установили, что мужчины находятся в России нелегально.

При досмотре у подозреваемых обнаружены и изъяты 94 свёртка с веществом внутри, наркотическое происхождение которого подтвердила экспертиза.

В арендованной квартире полицейские нашли еще 176 свёртков с наркотиками.

Злоумышленники признались, что являются наркокурьерами и зарабатывают на жизнь размещением закладок. Фигуранты задержаны.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.