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Происшествия6 сентября 2021 11:47

Наркосбытчиков-нелегалов задержали за "закладки" в Ржеве Тверской области

Наркокурьеры развозили наркотики на машине
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Наркокурьеров задержали в Ржеве Фото: УМВД России по Тверской области

Наркокурьеров задержали в Ржеве Фото: УМВД России по Тверской области

Двое граждан ближнего зарубежья были остановлены на автомобиле "ВАЗ" на Советской площади Ржева Тверской области. При проверке документов полицейские установили, что мужчины находятся в России нелегально.

При досмотре у подозреваемых обнаружены и изъяты 94 свёртка с веществом внутри, наркотическое происхождение которого подтвердила экспертиза.

В арендованной квартире полицейские нашли еще 176 свёртков с наркотиками.

Злоумышленники признались, что являются наркокурьерами и зарабатывают на жизнь размещением закладок. Фигуранты задержаны.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.