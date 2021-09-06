"Кросс нации-2021" пройдет в Тверской области 18 сентября

В Тверской области состоится "Кросс нации" Фото: Дмитрий МИТИН

18 сентября Тверская область присоединится к Всероссийскому дню бега "Кросс нации-2021". Большой праздник легкой атлетики состоится 18 сентября в деревне Гришкино Большое Калининского района. Об этом сообщает областной спорткомитет.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 1500 человек из 43 муниципальных образований Тверской области. Бежать придется по лесным участкам на дистанции от 1000 м до 6000 м.

В программе "Кросса нации-2021" запланированы забеги спортсменов, юношей и девушек, семейные забеги, соревнования для спортсменов старшей возрастной группы, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. В программу мероприятия включена корпоративная эстафета.

Участников ждет культурно-развлекательная программа, награждение победителей и призеров соревнований .

Начало регистрации в 9:30 утра. Первый старт - в 12:10. В15:15 – закрытие соревнований.

Получить допуск к участию можно с 14 по 17 сентября с 10:00 до 18:00 в спорткомплексе "Юбилейный" на Краснофлотской набережной,3, а также на месте проведения соревнований 18 сентября с 9:30 до 11:30.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск, полис обязательного медицинского страхования, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.