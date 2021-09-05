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Общество5 сентября 2021 18:36

В Вышнем Волочке открылось движение по путепроводу через Октябрьскую железную дорогу

Правда, пока по определённому графику
Олег ХАДАЕВ
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Ещё зимой путепровод выглядел вот так.

Ещё зимой путепровод выглядел вот так.

Фото: ПТО

В Вышнем Волочке открылось движение по путепроводу через Октябрьскую железную дорогу, который с 2019 года был закрыт на реконструкцию.

В группе администрации Вышневолоцкого городского округа, опубликовано объявление. Вот его текст:

«Обращаем ваше внимание, что с 3 сентября 2021 г. открывается рабочее движение по путепроводу через Октябрьскую железную дорогу по следующему графику: в утренние часы с 6.00 до 09.00 и в вечерние часы с 16.00 до 20.00 для транспортных средств с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т.»

Путепровод был закрыт на реконструкцию, так как стал опасен как для автотранспорта, так и для проезжающих поездов.