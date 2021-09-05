В Вышнем Волочке мужчина отвлёкся в банке и остался без бумажника

Бумажник нашли, но он был пуст. Фото: Олег ХАДАЕВ

В Вышнем Волочке 25-летний мужчина зашёл в банк, чтобы снять в банкомате деньги, и положил бумажник на банкомат.

Когда вышневолочанин всё завершил, он ушёл. В какой-то момент мужчина вспомнил про бумажник, вернулся, но, увы, портмоне на месте не оказалось.

Всё это рассеянный мужчина рассказал в отделе полиции. Дело было передано в отделение по раскрытию краж, грабежей и разбойных нападений уголовного розыска Вышнего Волочка.

Довольно быстро сыщики установили имя подозреваемого. Им оказался 32-летний вышневолоцкий безработный.

Его задержали, а он и отпираться не стал, пояснив, что когда мужчина ушёл, оставив бумажник на банкомате, он его и прибрал к рукам. Деньги, правда, безработный успел потратить.

За кражу его могут посадить на пять лет.