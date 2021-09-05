Кибермошенник лишил жительницу Твери 300 000 рублей

Карточки остались, а денег на них нет... Фото: Олег ХАДАЕВ

В полицию Заволжского района Твери обратилась 66-летняя женщина с заявлением, что мошенник оставил её без 300 000 рублей.

Это схему кибермошенничества сотни раз озвучивали и полицейские, и банковские служащие, и СМИ, но граждане продолжают попадаться на удочку преступников.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и, назвавшись работником банка, предупредил женщину, что кто-то пытается не санкционировано списать с её счёта деньги.

Чтобы этого не допустить, кибермошенник рассказал, как нужно действовать. Женщина поверила незнакомцу и перевела ему 300 000 рублей. На этом связь с липовым банкиром оборвалась.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Помните, если вам звонят неизвестные по поводу ваших денег на счёте в банке, прервите с ними общение и позвоните в банк. Телефонный номер банка есть на всех пластиковых картах.