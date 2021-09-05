В Тверской области произошло пять пожаров

В Тверской области горело пять раз. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.
По данным Главного управления МЧС России по Тверской области, на утро 5 сентября в регионе произошло пять пожаров.
Подразделения МЧС поднимались по тревоге в городе Торопец, там они выезжали на улицу Генерала Тарасова.
Горело в Калязинском районе в деревне Федоровское.
Пожарные приезжали в деревню Петриково в Осташковском районе, ныне городском округе.
Горело и в самом Отсашкове на улице Мира.
И случился один выезд на загорание мусора.
Поскольку МЧС конкретизировало только один пожар где горел мусор, можно предположить, что в остальных случаях мусор не горел.