Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 сентября 2021 7:22

В Тверской области произошло пять пожаров

Все успешно ликвидированы
Олег ХАДАЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тверской области горело пять раз. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.

В Тверской области горело пять раз. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.

По данным Главного управления МЧС России по Тверской области, на утро 5 сентября в регионе произошло пять пожаров.

Подразделения МЧС поднимались по тревоге в городе Торопец, там они выезжали на улицу Генерала Тарасова.

Горело в Калязинском районе в деревне Федоровское.

Пожарные приезжали в деревню Петриково в Осташковском районе, ныне городском округе.

Горело и в самом Отсашкове на улице Мира.

И случился один выезд на загорание мусора.

Поскольку МЧС конкретизировало только один пожар где горел мусор, можно предположить, что в остальных случаях мусор не горел.