В Тверской области произошло пять пожаров

В Тверской области горело пять раз. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.

По данным Главного управления МЧС России по Тверской области, на утро 5 сентября в регионе произошло пять пожаров.

Подразделения МЧС поднимались по тревоге в городе Торопец, там они выезжали на улицу Генерала Тарасова.

Горело в Калязинском районе в деревне Федоровское.

Пожарные приезжали в деревню Петриково в Осташковском районе, ныне городском округе.

Горело и в самом Отсашкове на улице Мира.

И случился один выезд на загорание мусора.

Поскольку МЧС конкретизировало только один пожар где горел мусор, можно предположить, что в остальных случаях мусор не горел.