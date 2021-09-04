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Происшествия4 сентября 2021 19:35

В лобовом ДТП у трассы М-11 под Тверью пострадали четверо

Предварительно установлено, что один из водителей уснул за рулём
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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На место ДТП под Тверью, где пострадали четыре человека, вызывали сотрудников спецслужб. Фото: ГИБДД по Тверской области

На место ДТП под Тверью, где пострадали четыре человека, вызывали сотрудников спецслужб. Фото: ГИБДД по Тверской области

В лобовом столкновении на подъезде к трассе М-11 под Тверью днём 4 сентября пострадали четыре человека. Подробности сообщили в УГИБДД по Тверской области.

Лоб в лоб столкнулись автомобили Hyundai Accent и Toyota Camry.

Как позже пояснили в Госавтоинспекции, предварительно установлено, что водитель Hyundai уснул за рулем и вылетел на встречку. В ДТП серьезные травмы получили четверо.

У водителя Hyundai - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, открытый перелом надколенника. У пассажира — сотрясение мозга, травма живота, переломы ног.

У водителя Toyota Camry перелом правой лодыжки. Пассажир Hyundai тоже пострадал, но травмы незначительные. От помощи медиков отказался.

Место ДТП под Тверью. Фото: ГИБДД по Тверской области

Место ДТП под Тверью. Фото: ГИБДД по Тверской области

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Тверской области.

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