В Твери ищут 13-летнего подростка-«бегунка»

Захар Морозов ушёл из дома в Твери 26 августа. Фото: СУ СК по Тверской области

13-летний Захар Морозов 26 августа ушел из дома в Твери в неизвестном направлении. О пропаже мальчика говорится в официальном сообщении СУ СК по Тверской области.

Мальчик ранее неоднократно уходил из дома, последний раз в минувшем августе. Но всегда самостоятельно возвращался домой.

По факту исчезновения подростка СУ СК по региону проводится доследственная проверка.

Всем, кому известно местонахождение подростка, просьба обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по телефону:8-930-179-00-69.

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