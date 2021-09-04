Избирком Тверской области получил 2 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

Передача бюллетеней в типографии. Фото: избирком по Тверской области

4 сентября избирательные бюллетени, предназначенные для голосования на выборах в Госдуму, отпечатанные в типографии, были переданы избиркому Тверской области. Передавали их в присутствии кандидатов, представителей кандидатов в депутаты Государственной Думы России и средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.

Документы о передаче избирательных бюллетеней подписали председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова и те члены избирательной комиссии, под круглосуточным контролем которых они изготавливались, а также представители типографии.

В общей сложности изготовлено 2079400 экземпляров избирательных бюллетеней: 1039700 – для голосования по федеральному избирательному округу, и столько же – для голосования по одномандатным избирательным округам. В облизбиркоме уточняют, что общий вес всего отпечатанного тиража составил 12 тонн.

Как того требует закон, на месте были уничтожены все излишне изготовленные и бракованные экземпляры избирательных бюллетеней, а также формы, с которых велась их печать.

После этого весь тираж избирательных бюллетеней по описи был передан сотрудникам Управления спецсвязи по Тверской области, и началась их отгрузка по маршрутам распределения.

Напомним, в связи с ковидом, голосование на участках Тверской области будет идти три дня: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Голосовать можно будет с 8.00 до 20.00 в любой из этих трех дней.

Валентина Дронова показывает бюллетени. Фото: избирком по Тверской области

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