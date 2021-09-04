В Тверской области резко похолодает до 0 градусов

В Тверской области синоптики прогнозируют похолодание до 0 градусов. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области температура опустится до 0 градусов. О резком похолодании предупреждает Тверской Гидрометцентр.

В ночь на понедельник, 6 сентября, температура воздуха в отдельных районах опустится до 0 градусов.

Вся предстоящая неделя в Верхневолжье будет холодной и дождливой. Ночью не выше + 9 градусов, а днем - +7+15 градусов.

Дачникам нужно позаботиться о своевременной уборке урожая. Одевайтесь по погоде и будьте здоровы.

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