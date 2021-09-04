В Детском музейном центре Твери пройдут мастер-классы для детей. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери для детей в музее пройдут мастер-классы выходного дня. Об этом сообщает Детский музейный центр.

4 сентября детей и родителей приглашают на мастер-классы в Детский музейный центр на Советской, 3 «а». Программа проходит в рамках Дня открытых дверей Центра.

Во время первого сеанса в 12:00 гости познакомятся с новыми творческими пространствами: гончарной мастерской и студии теневого театра "Королевство теней", будет экскурсия по выставке "Тверские клады" и мастер-класс "Голубь Мира" в память о трагедии Беслана 3 сентября 2004 г. На сеансе в 14:00 гостей познакомят со студиями, устроят соревнование эрудитов, знатоков народной культуры, проведут программу "Сказка - складка, а песня - быль" от фольклорно-этнографической студии "Матица".

Вход свободный.

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