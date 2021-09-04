В Твери у цирка открылась сельскохозяйственная ярмарка

В Твери открылась сельхозярмарка. Фото: администрация Твери

В Твери открылась первая сельскохозяйственная ярмарка. Расположена она у цирка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

На ярмарке жители и гости города могут купить качественную и натуральную продукцию от тверских фирм и предприятий. Работать ярмарка будет с 8.00 до 15.00.

Следующие ярмарки выходного дня пройдут 11 и 12 сентября. Гости и жители города смогут купить сыр, картофель, овощи, мёд и продукты пчеловодства, хлебобулочные изделия, саженцы и многое другое.

Сегодня в регионе работает 69 ярмарочных площадок. Розничные рынки открыты в 7 муниципалитетах (2 – сельскохозяйственные и 5 – универсальные).

Как поясняют в областном правительстве, в сентябре в Тверской области планируется провести 523 ярмарки. Дополнительные точки будут открыты в Твери, Торжке, Кимрах, Кашинском, Нелидовском, Удомельском и Осташковском городских округах, а также Зубцовском, Калязинском, Бологовском районах.

ОФИЦИАЛЬНО

Игорь Руденя, губернатор Тверской области

(О работе сельхозярмарок):

- Сельскохозяйственные ярмарки должны быть рассчитаны на производителей и предприятия Тверской области. Таким образом, мы дадим им бесплатную возможность продавать свою продукцию на специально выделенных площадках. Это хороший формат работы между производителем и прилавком, когда устанавливаются минимальные наценки и можно покупать продукцию по низким ценам.

Губернатор Игорь Руденя.

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