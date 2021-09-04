В Тверской области 37-летний водитель «Лексуса» врезался в дерево и погиб

Машина врезалась в дерево, водитель погиб. Фото: ГИБДД по Тверской области

В Тверской области 37-летний водитель «Лексуса» погиб, врезавшись в дерево на 1171 километре автодороги «Золотое кольцо». Подробности аварии утром 4 сентября сообщили в Госавтоинспекции по Тверской области.

Известно, что иномарка ехала в направлении Твери. На прямом и сухом участке дороги «Лексус» неожиданно «вылетел» с трассы в кювет, врезался в дерево. Водитель погиб. Сообщается, что погибший - житель Старицы, в машине был один.

Следов торможения на участке ДТП нет.

Место ДТП. Фото: ГИБДД по Тверской области

Место ДТП. Фото: ГИБДД по Тверской области

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