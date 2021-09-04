В Тверской области утвердили границы 18 особо охраняемых природных территорий регионального значения

Вырубка леса на особо охраняемой территории запрещена. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На заседании Президиума областного правительства, которое прошло 3 сентября, принято решение об утверждении границ 18 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Работа по установлению границ активизировалась в Верхневолжье после соответствующей директивы губернатора. Игорь Руденя отметил, что эти территории должны быть приведены в порядок.

В правительстве региона озвучили и цифры общей площади природных заказников - теперь она составила больше 30,7 тысяч га. Земли расположены Бологовском, Максатихинском, Старицком, Торопецком, Фировском районах, Весьегонском, Западнодвинском, Спировском муниципальных округах, Нелидовском и Удомельском городских округах.

Здесь запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению, нельзя вырубать лес, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

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