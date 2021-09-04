Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 сентября 2021 5:46

В Тверской области утвердили границы 18 особо охраняемых природных территорий регионального значения

Границы территорий утверждены региональным правительством
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вырубка леса на особо охраняемой территории запрещена.

Вырубка леса на особо охраняемой территории запрещена.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На заседании Президиума областного правительства, которое прошло 3 сентября, принято решение об утверждении границ 18 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Работа по установлению границ активизировалась в Верхневолжье после соответствующей директивы губернатора. Игорь Руденя отметил, что эти территории должны быть приведены в порядок.

В правительстве региона озвучили и цифры общей площади природных заказников - теперь она составила больше 30,7 тысяч га. Земли расположены Бологовском, Максатихинском, Старицком, Торопецком, Фировском районах, Весьегонском, Западнодвинском, Спировском муниципальных округах, Нелидовском и Удомельском городских округах.

Здесь запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению, нельзя вырубать лес, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.