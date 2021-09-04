Более 1700 осуждённых сели за парты в Тверской области

Напутствие на начало учебного года от руководства исправительного учреждения. Фото: УФСИЯн по Тверской области

Более 1700 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Тверской области, сели за парты 1 сентября. 700 из них - школьники, 1000 начали учебный год в профессиональных училищах. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Тверской области.

В ведомстве поясняют, что 1 сентября во всех учреждениях состоялись праздничные концерты, конкурсы стенгазет и тематические викторины.

Сотрудники воспитательной службы учреждений, директора школ и учителя напутствовали учеников на успешную учебу. Осужденные подарили цветы учителям в знак признательности за их труд и подготовили праздничные концерты.

Учиться в школах при исправительных учреждениях в обязательном порядке должны осужденные, не достигшие возраста 30 лет и не имеющие образования. Остальные осужденные могут сделать это по желанию. Обучение в профессиональных училищах осуществляется по 17 востребованным в исправительных учреждениях и на рынке труда профессиям.

Перед началом учебного года в классах и учебных помещениях провели ремонты, закупили новые учебники.

- Получение осужденными образования и профессии в местах лишения свободы является одним из важнейших шагов на пути адаптации их к жизни на свободе, - поясняют в УФСИН по Тверской области.

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