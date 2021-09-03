В Тверской области выберут "Народного участкового"

В Тверской области стартует конкурс "Народный участковый" ФОто: архив "КП"

11 сентября стартует Всероссийский конкурс МВД России "Народный участковый". По традиции победителя выберут сами жители.

Конкурс пройдет в три этапа. На первом этапе с 11 по 20 сентября на официальном сайте УМВД России по Тверской области будет размещена информация о претендентах и фото. По окончанию определятся первые победители.

На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса. Онлайн-голосование пройдет с 7 по 16 октября также на официальном сайте УМВД России по Тверской области.

Победитель голосования будет представлять Тверскую область на всероссийской уровне.

Награждение победителя и призеров конкурса пройдет накануне Дня участкового уполномоченного полиции - 10 ноября.