В Тверской области продолжается ремонт Ржевской станции скорой помощи

Губернатор поручил завершить работы на объекте до 15 сентября Фото: ПТО

3 сентября в ходе рабочей поездки в Ржев губернатор Игорь Руденя посетил Ржевскую станцию скорой помощи. В настоящее время в здании идет ремонт. Завершены внутренние и наружные работы, проходит заключительный этап благоустройства территории, устанавливается мебель.

На станции будут созданы комфортные условия для работы специалистов, отдыха медиков.

Глава региона поручил полностью завершить ремонт до 15 сентября.

Напомним, в регионе создается централизованная служба скорой медицинской помощи. Все подстанции региона объединяют на базе Тверской станции СМП, в структуру уже вошли службы 19 муниципальных образований и Центра медицины катастроф.