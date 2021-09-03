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Общество3 сентября 2021 18:20

В Тверской области продолжается ремонт Ржевской станции скорой помощи

Ход работ проинспектировал Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Губернатор поручил завершить работы на объекте до 15 сентября

Губернатор поручил завершить работы на объекте до 15 сентября

Фото: ПТО

3 сентября в ходе рабочей поездки в Ржев губернатор Игорь Руденя посетил Ржевскую станцию скорой помощи. В настоящее время в здании идет ремонт. Завершены внутренние и наружные работы, проходит заключительный этап благоустройства территории, устанавливается мебель.

На станции будут созданы комфортные условия для работы специалистов, отдыха медиков.

Глава региона поручил полностью завершить ремонт до 15 сентября.

Напомним, в регионе создается централизованная служба скорой медицинской помощи. Все подстанции региона объединяют на базе Тверской станции СМП, в структуру уже вошли службы 19 муниципальных образований и Центра медицины катастроф.